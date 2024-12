Blick hinter die Kulissen: Insider über Travis Kelce: Offensichtlich, dass er Taylor liebt

1 Hut, Sonnenbrille und privates Glück: Taylor Swift und Travis Kelce bei den diesjährigen US Open. Foto: imago images/MediaPunch / mpi04 / MediaPunch

Ein Insider hat jetzt einen reizvollen Blick auf die Beziehung von Popstar Taylor Swift und Travis Kelce geboten. "Es ist offensichtlich, dass er Taylor liebt", weiß die Quelle etwa über den NFL-Profi zu berichten.











Taylor Swift (34) und ihr Partner Travis Kelce (35) eilen, so scheint es in der Außenperspektive, nicht nur von Karrierehöhepunkt zu Karrierehöhepunkt, sondern feiern auch einen romantischen Meilenstein nach dem nächsten. So schaut die 14-fache Grammy-Siegerin schon seit Langem an der Seite von Kelces Mutter Donna (72) ihrem Super-Bowl-Gewinner bei Football-Spielen zu. Swift verpasste in der laufenden Saison bislang noch kein Heimspiel der Kansas City Chiefs, für die Kelce aufläuft.