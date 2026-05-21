Ralf Schumacher heiratet 2026 zum zweiten Mal. Für ihn ist seine erste Ehe längst abgeschlossen. Ihn störe es, dass er weiterhin zu seiner Ex-Frau Cora befragt werde, verrät er jetzt in einem Interview.
Ralf Schumacher (50) hat seine frühere Ehe mit Cora Schumacher (49) klar eingeordnet und deutlich gemacht, dass dieses Kapitel für ihn abgeschlossen ist. Der Ex-Formel-1-Pilot war von 2001 bis 2015 mit ihr verheiratet, gemeinsam haben sie Sohn David (24). Nun heiratet Schumacher seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36).