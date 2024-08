Bleached brows: Gebleichte Augenbrauen: Der umstrittene Beauty-Trend im Check

Gebleichte Augenbrauen erobern schon seit einigen Jahren die Modewelt und sind inzwischen auf vielen Laufstegen nicht mehr wegzudenken. Auch einige Stars setzen auf den kontroversen Trend. Was hat es damit auf sich und was macht den Look so besonders?

Ein kontroverser Beauty-Trend mit viel Gewöhnungsbedarf ist derzeit in aller Munde: Die sogenannten Bleached-Brows sind aktuell vielfach in der Modewelt zu sehen, vor allem auf den Laufstegen. Auch deutsche Models wie Rebecca Mir (32) und Stefanie Giesinger (27) überraschten unlängst mit gebleichten Augenbrauen. Zeit, um einen genaueren Blick auf den Trend zu werfen.

Woher kommt der Trend?

Obwohl der Trend vor allem in den letzten Jahren Aufmerksamkeit erregte und heute auf vielen Laufstegen vertreten ist, ist der Ursprung der gebleichten Augenbrauen schon deutlich früher zu finden. Bereits im Mittelalter begannen die Menschen in Europa damit, ihre Augenbrauen zu entfernen und im elisabethanischen Zeitalter, war es üblich, die Brauen entweder vollständig zu entfernen oder zu bleichen.

Lesen Sie auch

In der Punkszene der 1980er-Jahre erlebte der Beauty-Trend dann einen erneuten Aufschwung und diente unter anderem der Befreiung aus den Zwängen der Schönheitsideale. In den 1990ern und frühen 2000ern waren gebleichte Augenbrauen dann immer häufiger in der Welt der Modedesigner zu sehen. Seitdem ist der Trend nie ganz von der Bildfläche verschwunden, doch vor allem 2023 sammelte er erneute öffentliche Aufmerksamkeit. Insbesondere durch Stars, die sich mit dem ungewöhnlichen Look zeigten, wurde der Beauty-Trend erneut zum Epizentrum modischer Diskussionen.

Gründe für Bleached Brows sind vielseitig

Die Frage nach dem warum lässt sich vielseitig beantworten. Designer möchten mit der Schlichtheit im Gesicht womöglich den Fokus auf ihre Kollektionen legen. Andere wiederum wollen aus der Masse herausstechen und ein Statement setzen. Denn gebleichte Augenbrauen geben einem Gesicht eine vollkommen neue Wirkung und verändern je nach Gesichtsform die Proportionen.

Welche Promis machen es vor?

Madonna (65) war schon im Jahr 1992 eine Vorreiterin des Trends und erntete damals starke Kritik für den Look. Beeindrucken ließ sie sich davon nicht, denn im Januar und Februar 2023 zeigte sich die Sängerin erneut mit gebleichten Augenbrauen.

Auch Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (38) scheint ein wahrer Fan des Trends zu sein. Schon 2016 überraschte sie Fans mit ihren gewagten und außergewöhnlichen Auftritten auf den roten Teppichen, bei denen sie mit den hellen, fast unsichtbaren Augenbrauen aus der Menge herausstach. Auch in den darauffolgenden Jahren zeigte sich Gaga immer wieder mit den angesagten Bleached Brows.

Bleached Brows für die Met Gala

Auch bei der Met Gala greifen die Promis gerne auf den kontroversen Beauty-Trend zurück. Kein Wunder, denn bei dem alljährlichen Mode-Event in New York ist es das Ziel, aufzufallen. So erschienen dort bereits Katy Perry (39), Kim Kardashian (43), Kendall Jenner (28) und auch Zendaya (27) augenbrauenlos.

Bei Model und Schauspielerin Julia Fox (34) sind die gebleichten Brauen mittlerweile zum Markenzeichen geworden. Gemeinsam mit dem oft dramatischen Make-up sorgen sie bei der 34-Jährigen für einen einzigartigen Look.

Jetzt auch in Deutschland

Es war nur eine Frage der Zeit bis der Trend auch bei deutschen Stars ankommen wird und tatsächlich zeigte sich das Model Stefanie Giesinger im Juli erstmals mit gebleichten Augenbrauen. "taff"-Moderatorin Rebecca Mir zog unlängst nach. Ihre Transformation präsentierte sie unter anderem in einem Video auf Instagram. Aber auch bei einer Preisverleihung schockte sie mit einem knallroten Kleid zu ihren durchsichtigen Bleached Brows.