Blauzungenkrankheit im Land: Özdemir vor Schäferlauf: „Mache mir große Sorgen“

1 Großes Medieninteresse: Cem Özdemir (links) und Winfried Kretschmann bei ihrer Sommertour am Neckar in Ludwigsburg. Foto: Simon Granville

Zusammen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist der Landwirtschaftsminister am Samstag auch beim Markgröninger Schäferlauf. Die Tierhalter nimmt er in puncto Impfungen in die Pflicht.











Die Blauzungenkrankheit trifft immer mehr Tiere – auch im Südwesten. Die rasante Entwicklung mache ihm große Sorgen, sagte der Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft Cem Özdemir. An der Seite von Ministerpräsident Winfried Kretschmann war er am Samstag im Landkreis Ludwigsburg unterwegs. Am Morgen in Ludwigsburg im Neckarbiotop Zugwiesen, am Mittag in Markgröningen beim Schäferlauf.