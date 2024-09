Blauzungenkrankheit durch tückische Stechmücken

1 Rind mit Blauzungenkrankheit. Foto: Ralf Roeger/dpa

Tierseuchen-Alarm durch kleine Stechmücken auch in Baden-Württemberg. Immer mehr Schafe und Rinder stecken sich mit der Blauzungenkrankheit an. Es kann aber auch Wild und andere Tiere treffen. Das Landwirtschaftsministerium empfiehlt Impfungen.











Die Blauzungenkrankheit bei Rindern und Schafen breitet sich weiter in Baden-Württemberg aus. Aktuell sind über 470 Betriebe in 34 von 44 Stadt- und Landkreisen betroffen, so die jüngste Statistik. Das ganze Land ist inzwischen Sperrgebiet für die Blauzungenkrankheit, was bestimmte Beschränkungen beim Viehtransport mit sich bring.