13 Die Schaulustigen stehen Spalier beim Blaulichtumzug nach Möhringen. Foto: Lg/Christoph Schmidt

Nach langen Verzögerungen ist die Filderwache von Feuerwehr und Rettungsdienst am Mittwoch von Degerloch nach Möhringen umgezogen. Mit einem großen Fahrzeugkorso – und einem rührenden Empfang durch Hunderte Zuschauer.











Link kopiert



Es gibt Anlässe, bei denen auch gestandenen Feuerwehrleuten die Rührung ins Gesicht geschrieben steht. „Das ist ein ganz wichtiger Tag für uns, auf den wir hingefiebert haben. Das ist grade sehr emotional“, sagt der Stuttgarter Feuerwehrchef Georg Belge am Mittwochnachmittag im strömenden Regen. Und fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dass wir so empfangen werden.“ Um ihn herum stehen Hunderte Menschen, die zur neuen Feuer- und Rettungswache 5 nach Möhringen gekommen sind, die an diesem Tag offiziell in Dienst geht – nach langer Wartezeit.