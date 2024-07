Blaulichttag auf dem Stuttgarter Schlossplatz: Rettungshunde, Taucher und Polizeiautos aller Generationen

1 Die Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz verwandelt sich am Sonntag in eine Blaulicht-Ausstellung. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Am Sonntag ist spielfrei bei der EM. In der Fanzone auf dem Stuttgarter Schlossplatz und drum herum herrscht aber dennoch Hochbetrieb: Beim Blaulichttag präsentieren sich Einsatzkräfte mit allem, was sie haben.











Die Viertelfinalspiele bei der Fußball-Europameisterschaft sind am Samstagabend vorbei – und einige fußballfreie Tage warten vor den Halbfinals. Am Sonntag, 7. Juli, sind in der Stuttgarter Fanzone aber dennoch reichlich Attraktionen geboten, die ein großes Publikum anziehen dürften. Beim Blaulichttag präsentieren sich auf dem Schlossplatz, der Planie und rund um den Eckensee im Schlossgarten sämtliche Blaulichtorganisationen. Zwischen 12 und 20 Uhr öffnen bei freiem Eintritt Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und viele weitere ihre Stände.