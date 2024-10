Blaulichtparty auf dem Cannstatter Wasen: Einsatzkräfte feiern ausgelassen im Zelt von Sonja Merz

16 Mit zahlreichen Gästen fand auch in diesem Jahr wieder die Blaulicht-Party auf dem Wasen statt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Nach dem Soldatenfest geht es mit den Angehörigen der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr weiter. Am Dienstagabend feiern zahlreiche Gäste bei der Blaulichtparty auf dem Cannstatter Wasen im Wasenzelt von Sonja Merz.











Auch in diesem Jahr hatte Sonja Merz wieder zur großen Blaulichtparty auf dem Cannstatter Wasen in Bad Cannstatt eingeladen. Und die Gäste folgten der Einladung zahlreich. Im Festzelt auf dem Wasen feierten am Dienstagabend Angehörige von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr gemeinsam. Viele hatten die Uniform gegen Dirndl, Karo-Hemd und Lederhose getauscht. Die eine oder andere Maß Bier durfte außerhalb der Dienstzeit natürlich auch getrunken werden. Im Festzelt herrschte eine ausgelassene Stimmung. Die schönsten Bilder gibt es in unserer Bildergalerie.