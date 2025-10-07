Blauer Panther: Netflix-Hit Kaulitz & Kaulitz holt Publikumspreis

Bill und Tom Kaulitz dürfen jubeln: Ihre Reality-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gewinnt beim Blauen Panther den Publikumspreis und setzt sich gegen starke Konkurrenz durch.
Der Publikumspreis des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der Kategorie Entertainment für die "Beliebteste Reality-Serie" geht an "Kaulitz & Kaulitz". Bill und Tom Kaulitz (36) dürfen sich über die Auszeichnung für Staffel eins ihres Netflix-Hits freuen. Die Fans wählten das Format damit vor "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" und "Diese Ochsenknechts" zur beliebtesten Reality-Serie.