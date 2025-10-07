Blauer Panther: Netflix-Hit Kaulitz & Kaulitz holt Publikumspreis

Der Publikumspreis des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" in der Kategorie Entertainment für die "Beliebteste Reality-Serie" geht an "Kaulitz & Kaulitz". Bill und Tom Kaulitz (36) dürfen sich über die Auszeichnung für Staffel eins ihres Netflix-Hits freuen. Die Fans wählten das Format damit vor "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" und "Diese Ochsenknechts" zur beliebtesten Reality-Serie.

Die Jury lobte "Kaulitz & Kaulitz" als Reality-Show, "die Glamour mit Selbstironie und persönliche Einblicke mit gesellschaftlicher Relevanz verbindet" und es schafft, "ein breites Publikum zu fesseln". In ihrer Begründung hieß es zudem: "Bill und Tom Kaulitz zeigen sich in der Serie nicht nur als Popstars, sondern auch als Menschen mit Ecken, Kanten und Emotionen. Die Serie lebt von ihrer Selbstironie. Die Mischung aus Nähe und Distanz macht das Format besonders." Außerdem bezeichnete die Jury die Produktion als "popkulturelles Phänomen, das mit Witz, Charme und Tiefgang überzeugt".

Esther Sedlaczek moderiert die Preisverleihung

Die Preisverleihung "Blauer Panther - TV & Streaming Award" steigt am 22. Oktober in der BMW Welt in München. Erstmals führt TV-Moderatorin Esther Sedlaczek (39) durch die Show. Anders als in den Vorjahren stehen die meisten Preisträger bereits im Vorfeld fest. Über den Publikumspreis wurde schon im August abgestimmt. Bereits im Juni hat Markus Söder (58) das scheidende Münchner "Tatort"-Duo Miroslav Nemec (71) und Udo Wachtveitl (66) am Set ihres letzten Falls mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Ministerpräsidenten überrascht.