Was bedeutet der blaue Kreis in WhatsApp?

1 Dieser blaue Kreis ist das Symbol von Meta AI. Foto: Algi Febri Sugita / shutterstock.com

Eine Änderung bei WhatsApp wirft Fragen auf: Was soll der blaue Kreis, der plötzlich in der App auftaucht? Wir klären auf.











Seit Kurzem taucht bei WhatsApp ein neues Symbol auf: ein blauer Kreis in der Chat-Übersicht. Der Kreis deutet darauf hin, dass Meta AI jetzt in WhatsApp verfügbar ist. Durch Klicken auf den Button gelangt man in den Chat mit der KI.