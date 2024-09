Beim Schwimmen denken die meisten Menschen in erster Linie an Badespaß und Entspannung, doch die Wahl der Badekleidung kann eine wichtige Rolle für die Sicherheit im Wasser spielen. Insbesondere das Tragen von blauer Badekleidung birgt Risiken, die oft übersehen werden. Experten, unter anderem von der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), empfehlen daher, eher knallige und auffällige Farben zu tragen.

Sicherheit und Sichtbarkeit: Ein unterschätzter Faktor

Der Hauptgrund, warum blaue Badekleidung als problematisch angesehen wird, ist ihre geringe Sichtbarkeit im Wasser. In natürlichen Gewässern wie Seen, Flüssen oder dem Meer, die oft eine blaue oder grün-blaue Färbung haben, kann blaue Badekleidung nahezu unsichtbar werden. Sollte eine Person in Schwierigkeiten geraten, kann es für Rettungskräfte oder andere Schwimmer schwierig sein, sie schnell zu erkennen. Dies gilt auch in Pools und Schwimmbädern: Sobald das Wasser in Bewegung ist, durch Wellen oder Spritzer, verschwimmt blaue Badekleidung mit dem Wasser und die Person ist schwerer zu sehen.

Die Rolle von Farben im Wasser

In Notfällen zählt jede Sekunde. Je schneller eine Person erkannt wird, desto schneller kann Hilfe geleistet werden. Hier kommen knallige und auffällige Farben ins Spiel. Farben wie Rot, Orange, Gelb oder Pink sind im Wasser besonders gut sichtbar, sowohl in natürlichen Gewässern als auch in Schwimmbädern. Diese Farben heben sich deutlich von der Umgebung ab und können im Ernstfall Leben retten.

Nikki Scarnati, Rettungsschwimmerin und Schwimmlehrerin aus den USA, betont auf ihren Kanälen immer wieder die Bedeutung der richtigen Farbwahl bei der Badekleidung. Auch die DLRG, die sich in Deutschland intensiv mit der Wasserrettung beschäftigt, empfiehlt aus diesem Grund knallige Farben, um die Sicherheit im Wasser zu erhöhen.

Mehr als nur ein modischer Aspekt Die Wahl der Badekleidung wird oft als rein modische Entscheidung betrachtet. Doch es lohnt sich, die Sicherheit in den Vordergrund zu stellen. Auch wenn blaue Badeanzüge oder Badeshorts im Laden gut aussehen mögen, sollten sie aus Sicherheitsgründen überdacht werden. Knallige Farben sind nicht nur ein modisches Statement, sondern ein einfacher und effektiver Weg, die Sichtbarkeit im Wasser zu erhöhen und damit die eigene Sicherheit zu verbessern.

