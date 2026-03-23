Blaubeuren: Tonnenschwere Wand stürzt auf Bauarbeiter

1 Der Mann kam ins Krankenhaus (Symbolbild). Foto: Jens Büttner/dpa/Jens Büttner

In Blaubeuren entsteht ein Fertighaus. Wände werden aufgestellt. Doch ein tonnenschweres Element kippt – und begräbt einen Mann.











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Ein Arbeiter ist in Blaubeuren unter einer tonnenschweren Wand begraben worden und hat wohl Glück im Unglück gehabt: Polizeiangaben zufolge waren die Verletzungen des 42-Jährigen nicht schwerwiegend, aber er kam ins Krankenhaus. Andere Arbeiter waren ihm zu Hilfe geeilt. Ob und wie genau sie ihn unter der 2,3 Tonnen schweren Seitenwand hervorzogen, konnte ein Polizeisprecher nicht angeben.