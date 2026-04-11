Blauäugige Angsthasen: Mit Sneakers ins Hochgebirge

Die Deutschen haben viel Angst – ob vor der Inflation oder der Zukunft. Wieso sind sie trotzdem oft erschütternd sorglos und nativ?
Küssen verboten“ trällerten Die Prinzen schon in den 1990er Jahren – nicht ahnend, dass ihr Refrain eines Tages eine ganz neue Wendung nehmen könnte. Auch Omas und Opas, Tanten und Anverwandte können heute ein Lied davon singen. Denn sie müssen sich bremsen, wenn es Nachwuchs gibt, weil man oft strenge Verhaltensregeln der Eltern einhalten muss, um das Baby sehen zu dürfen: Es müssen Impfungen aufgefrischt werden, Desinfektionsspray ist genauso Pflicht wie Mundschutz. Hautkontakt ist grundsätzlich zu vermeiden, aber speziell das Gesicht des Kindes darf keinesfalls berührt werden. Und Küssen ist ohnehin tabu.