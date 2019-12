1 Eine Detonation ereignete sich in Blankenburg am Freitagmorgen. Foto: Petrovich12 - Adobe Stock

Am Morgen kommt es in Blankenburg zu einer Detonation in einem Mehrfamilienhaus. Ein Mensch kommt dabei ums Leben, rund 25 weitere Menschen erleiden teils schwere Verletzungen.

Blankenburg - Bei der Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Blankenburg im Harz ist ein Mensch gestorben. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Rund 25 Menschen wurden verletzt.

Es gebe mehrere Schwerverletzte, sagte ein Polizeisprecher in Halberstadt der Nachrichtenagentur AFP. Demnach folgte auf die Explosion ein Brand, die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz. Die Evakuierungsmaßnahmen liefen noch, sagte der Sprecher.

Die Detonation ereignete sich den Angaben zufolge gegen neun Uhr am Morgen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Verletztenzahl erhöhe, sagte der Sprecher. Auch Todesopfer seien möglich. Vor Ort wurde ein Einsatzstab eingerichtet.