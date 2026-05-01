Blamage für Heidi Klum: Ist das der peinlichste Einzug in die Top Ten der GNTM-Geschichte?

Wir schreiben "GNTM"-Woche 21 - und es geht um die Top Ten. Doch von der Leistung der weiblichen Models auf dem Catwalk ist Heidi Klum peinlich berührt. Wer schafft es angesichts der vielen Patzer unter die besten Zehn? Zwei Männer-Models zoffen sich derweil munter durch die gesamte Folge.

"Es ist peinlich für uns - und auch sehr peinlich für Heidi Klum." So fasst Model Marlene (20) Folge 21 von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) zusammen. Was ist passiert? Die letzten zwölf Models kämpfen um den Einzug in die Top Ten. Beim Fashion-Walk blamieren sich die weiblichen Kandidatinnen nach Kräften. Eine findet den Laufsteg nicht, eine andere stellt unfreiwillig den Rekord für das längste Model-Posing innerhalb eines Catwalks auf. Selbst Heidi Klum (52) empfindet die Performance ihrer weiblichen Models als "schon fast unangenehm." Zwei Männer-Models tragen unterdessen ihren persönlichen Dauerzoff aus.

"Die essen Godfrey gerade auf" Zum Party-Shooting lotst Heidi ihre Models in einen Club in Downtown-L.A. Dort warten neben Fotograf Max Montgomery (37) vier Dragqueens auf die letzten Zwölf. Sie kämpfen um das beste Bild - und gegen die Dragqueens, die ihnen die Show stehlen sollen. Wer setzt sich durch, wer geht trotz der schrill-bunten Outfits von Star-Designerin Betsey Johnson (83) unter? Glatzenträger Godfrey (34) wird eine Dreadlock-Perücke verpasst. Gewohnt selbstbewusst schwärmt er vor seinem Shooting: "Sie werden sehen, wie gut ich abgeliefert habe." Seine Party-Posen können alle Models auf einem Monitor verfolgen. Doch es läuft unerwartet unrund für ihn, die Dragqueens drängeln ihn mehrfach in den Hintergrund. Alexavius' (22) Kommentar fällt bissig aus: "Die essen Godfrey gerade auf."

"Ich war der Maker"

Die besten Leistungen liefern andere ab. Luis (24) überzeugt als David-Bowie-Doppelgänger: "Der Look macht dich interessanter und frecher", so Heidi. Tonys (31) Erscheinung erinnert sie an Kris Jenner (70), Mutter von Kim Kardashian (45). Job-Spitzenreiter Ibo (21) lässt sich von den Dragqueens auf Händen tragen. Sein Fazit: "Ich war der Maker." Neben Godfrey bleiben Julia (25) und Louis (23) im bunten "Studio 54"-Ambiente am blassesten. Klatsch- und Tratsch-Profi Alexavius hört nicht auf zu sticheln: "Godfrey ist normalerweise sehr präsent. Aber heute war er nur der Statist." Zwischen den beiden brennt die Luft: "Die Stimmung ist im Arsch, sage ich euch", fasst Alexavius zusammen.

Tierischer Walk bringt Top-Ten-Entscheidung

Leopard, Steinbock oder Nashorn - beim entscheidenden Catwalk geht es tierisch zu. Den Models wird je ein Tier zugeteilt. Dessen Energie sollen sie auf den Laufsteg übertragen - edgy und selbstbewusst. Passende Outfits und monströse Kopfbedeckungen unterstreichen den animalischen Walk. Godfrey kann sich mit seinem Krokodil-Charakter - einzelgängerisch und bissig - leicht identifizieren. Alexavius hadert mit seinem Steinbock-Alter Ego und neidet Tony dessen Schwanen-Eleganz. Tony fühlte sich in seiner Jugend als hässliches Entlein, wuchs dann aber zum schönen Schwan heran. Seine Geschichte will er effektvoll auf den Laufsteg bringen. Louis hat "keinen Bock" auf sein Delfin-Kostüm und hadert mit der Darstellung des Meeressäugers: "Ich komme da nicht rein." Wie gelingt ihm der Walk?

Anika verpasst den Laufsteg

Es wird wild. "Man kann teilweise gar nicht glauben, dass wir schon in der 21. Woche sind", wird Heidi Klum später über den Walk der Models resümieren. Als Gastjuror hat sie sich Sänger, Schauspieler und Emmy-Gewinner Billy Porter (56) an die Seite geholt. Beide sind von Tonys Schwanen-Performance und Ibos Nashorn-Auftritt begeistert: zwei Mal zehn Punkte!

Dann nimmt die Blamage ihren Lauf. Anna (22), weibliche Spitzenreiter bei den Model-Jobs, steht mit dem Catwalk immer noch auf Kriegsfuß. Zu Beginn des Walks verliert sie einen Schuh. "Nicht der Walk eines Models", so Billy Porters Urteil. "Giraffe" Marlene ist mit ihren Gedanken nicht bei der Sache. So kommt es am Ende des Laufstegs zum inoffiziellen Weltrekordversuch für die längste Model-Pose, wie Heidi später witzelt. Marlene verharrt geistesabwesend ganze 32 Sekunden in Giraffen-Pose. Den Vogel schießt Anika (27) ab. Vor lauter Nervosität nimmt sie den falschen Weg und läuft nicht auf dem Catwalk, sondern daneben. Heidi will beschwichtigen: "Normalerweise läuft es besser". Doch auch sie gibt zu: "Es ist mir schon fast unangenehm."

"Schlimmster Top-Ten-Einzug der 'GNTM'-Geschichte"

Hinter den Kulissen rumort es. Solch gravierende Fehler "hätten uns in den ersten Wochen passieren können, aber doch nicht beim Einzug in die Top Ten. Es ist sehr peinlich für uns - und auch sehr peinlich für Heidi", so Marlene. Anna fällt ein hartes Urteil: "Das war der schlimmste Einzug in die Top Ten in der 'GNTM'-Geschichte." Ums Weiterkommen müssen nach schwächeren Walks und Shootings auch "Delfin" Louis und "Schlange" Julia bangen. Gleich zu Beginn ihres Walks stolpert Julia. Für ihre Darstellung einer Schlange erhält sie nur vier Punkte. "Das war mir zu langweilig", so Heidi. Julia ist sauer: "Mein Walk ist keine Vier."

Julia und Louis verpassen Top Ten

Zur Verkündung ihrer Entscheidung holt Heidi zunächst alle sechs Männer-Models auf die Bühne. Von Alexavius will sie wissen, welche Models die Schwächsten beim Shooting waren. Er nennt ausgerechnet Godfrey, der neben ihm steht und wütend reagiert: "Alex hat mich diese Woche richtig geärgert." Beide schaffen es am Ende in die Top Ten. Für Louis geht die "GNTM"-Reise zu Ende. Er konnte bei beiden Prüfungen nicht überzeugen.

Dann sind die Frauen an der Reihe. Aurélie (22) und Daphne (25) schaffen es als punktbeste Frauen unter die Top Ten. Bei den übrigen vier haben "viele Basics nicht funktioniert", so Heidi: "Ich habe überlegt, ob die Aufgabe für euch nicht zu einfach ist. Aber jede hat einen Patzer eingebaut." "Du bist gelaufen, als wären wir am Anfang der Staffel", kritisiert sie Anna. Julia konnte sich beim Fotoshooting nicht ausreichend in Szene setzen. Ihre Darstellung einer Schlange auf dem Laufsteg war wenig überzeugend. Am Ende reicht es für die Journalistik-Studentin aus Bremen nicht zum Sprung in die Top Ten.