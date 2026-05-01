Blamage für Heidi Klum: Ist das der peinlichste Einzug in die Top Ten der GNTM-Geschichte?

Wir schreiben "GNTM"-Woche 21 - und es geht um die Top Ten. Doch von der Leistung der weiblichen Models auf dem Catwalk ist Heidi Klum peinlich berührt. Wer schafft es angesichts der vielen Patzer unter die besten Zehn? Zwei Männer-Models zoffen sich derweil munter durch die gesamte Folge.
"Es ist peinlich für uns - und auch sehr peinlich für Heidi Klum." So fasst Model Marlene (20) Folge 21 von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) zusammen. Was ist passiert? Die letzten zwölf Models kämpfen um den Einzug in die Top Ten. Beim Fashion-Walk blamieren sich die weiblichen Kandidatinnen nach Kräften. Eine findet den Laufsteg nicht, eine andere stellt unfreiwillig den Rekord für das längste Model-Posing innerhalb eines Catwalks auf. Selbst Heidi Klum (52) empfindet die Performance ihrer weiblichen Models als "schon fast unangenehm." Zwei Männer-Models tragen unterdessen ihren persönlichen Dauerzoff aus.