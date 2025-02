Nach einer erfolgreichen Tour für ihr Album „Born Pink“ 2022 und 2023 und einer Pause für Solo-Projekte der Bandmitglieder, kehren Jennie, Jisoo, Lisa und Rosé zurück auf die großen Bühnen dieser Welt.

Der offizielle Teaser zu ihrer kommenden Welttournee, den die Band am 5. Februar 2025 auf ihren Social-Media-Kanälen teilte, sorgte in der Fangemeinde für Begeisterungsstürme. Millionen Likes und Kommentare, darunter zahlreiche Bitten, auch in bestimmten Ländern aufzutreten, bezeugen die immense Vorfreude der „Blinks“ – so nennt sich die globale Fan-Community.

Alles, was zur Blackpink-Welttournee 2025 bekannt ist

Tour-Teaser und Reaktionen

Der auf Instagram veröffentlichte Teaser zeigt beeindruckende Szenen aus früheren Konzerten: jubelnde Massen, die von pinkem Licht und glitzernden Effekten umgeben sind, während die vier Musikerinnen auf der Bühne performen. In den Kommentaren schreiben Fans Nachrichten wie „Die Königinnen des K-Pop sind zurück!“ und äußern ihre Hoffnung, dass Blackpink auch ihre Region besuchen wird.

Tourdaten und Ticketverkauf

Bisher sind weder Termine noch Städte bekanntgegeben worden. Auch der Vorverkauf für Tickets hat noch nicht begonnen. Während der letzten Tour tourte die Band jedoch durch 22 Länder, darunter auch mehrere Shows in Europa und Nordamerika. Aufgrund dieser Historie können Fans darauf hoffen, dass Blackpink auch diesmal eine umfangreiche Welttournee plant.

Solo-Projekte der Mitglieder

Die Ankündigung der Tour folgt auf eine produktive Phase für die einzelnen Bandmitglieder. Rosé veröffentlichte im Dezember 2024 ihr Soloalbum "Rosie", dessen Single "APT" derzeit in den Charts Rekorde bricht. Lisa bringt Ende Februar 2025 ihre neue Platte "Alter Ego" heraus und übernimmt zudem eine Hauptrolle in der Erfolgsserie The White Lotus. Jisoo und Jennie werden ebenfalls mit neuen Projekten glänzen: Jennie präsentiert ihr erstes Studioalbum "Ruby" und plant eine eigene Tour, während Jisoo ihre EP Amortage veröffentlicht und als Hauptdarstellerin in der Serie Newtopia zu sehen sein wird.

Wer ist Blackpink?

Blackpink, bestehend aus den vier Mitgliedern Jennie Kim, Jisoo, Rosé und Lisa, ist eine der erfolgreichsten K-Pop-Gruppen aller Zeiten. Seit ihrem Debüt 2016 hat sich die Band durch Hits wie „Ddu-Du Ddu-Du“ und „How You Like That“ weltweite Bekanntheit erarbeitet. Neben ihren musikalischen Erfolgen sind die vier Künstlerinnen auch als Schauspielerinnen, Models und Botschafterinnen für Marken aktiv.

Mit ihrer letzten Welttournee „Born Pink“ brachen sie Rekorde: Es war die größte Tour, die jemals von einer K-Pop-Girlgroup durchgeführt wurde. Das dabei entstandene Konzertfilmprojekt und ihre musikalischen Erfolge haben den Status der Band weiter gefestigt. Nun, mit der Ankündigung der neuen Tour, setzt Blackpink ihre Erfolgsgeschichte fort und bleibt ein unverzichtbarer Bestandteil der globalen Popkultur.