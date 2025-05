Nach ihrer Rekordtour „Born Pink“ in den Jahren 2022 und 2023 und einer anschließenden Schaffenspause für Solo-Projekte kehren Jennie, Jisoo, Lisa und Rosé 2025 mit ihrer bislang größten Konzertreihe zurück: Die "Deadline World Tour" ist Blackpinks erste reine Stadiontour und führt sie durch Asien, Nordamerika und Europa.

Teaser, Tour-Ankündigung und Ticketverkauf

Am 5. Februar 2025 veröffentlichte die Band auf ihren Social-Media-Kanälen einen ersten Teaser, der Live-Bilder früherer Konzerte zeigt und mit dem Satz „2025 World Tour“ endete. Millionen Reaktionen und Kommentare zeugen von der immensen Vorfreude der „Blinks“ – so nennt sich die globale Fan-Community.

Zwei Wochen später, am 19. Februar, veröffentlichte YG Entertainment das erste Poster zur Tour mit Terminen in zehn Städten. Der Titel der Tour wurde am 16. Mai offiziell bekanntgegeben: "Deadline World Tour". Am 27. Mai wurde schließlich die Asien-Etappe der Tour bestätigt – mit Stationen in Taiwan, Thailand, Indonesien, den Philippinen, Singapur, Japan und Hongkong.

Der Vorverkauf für die Shows in Nordamerika und Europa startete am 27. Februar. Aufgrund der großen Nachfrage wurden in mehreren Städten Zusatzshows angekündigt. So gibt es unter anderem zwei Konzerte in Los Angeles, Toronto, New York, Paris und London.

In Südkorea waren beide Shows im Goyang Stadium binnen kürzester Zeit ausverkauft. Am 22. Mai wurden dort weitere, sogenannte "Limited-View Seats" freigegeben.

Alle bisher bestätigten Termine der Deadline World Tour

2025:

05. & 06. Juli – Goyang, Südkorea (Goyang Stadium)

12. & 13. Juli – Inglewood (Los Angeles), USA (SoFi Stadium)

18. Juli – Chicago, USA (Soldier Field)

22. & 23. Juli – Toronto, Kanada (Rogers Stadium)

26. & 27. Juli – New York City, USA (Citi Field)

02. & 03. August – Saint-Denis (Paris), Frankreich (Stade de France)

06. August – Mailand, Italien (Ippodromo La Maura)

09. August – Barcelona, Spanien (Estadi Olímpic Lluís Companys)

15. & 16. August – London, Großbritannien (Wembley Stadium)

18. Oktober – Kaohsiung, Taiwan (Kaohsiung National Stadium)

24. – 26. Oktober – Bangkok, Thailand (Rajamangala National Stadium)

01. & 02. November – Jakarta, Indonesien (Gelora Bung Karno Main Stadium)

22. & 23. November – Santa Maria, Philippinen (Philippine Arena)

29. & 30. November – Singapur (Singapore National Stadium)

2026:

16.–18. Januar – Tokio, Japan (Tokyo Dome)

24. & 25. Januar – Hongkong (Kai Tak Stadium)

Weitere Termine sind nicht ausgeschlossen. Im offiziellen Tourvideo ist am Ende der Schriftzug „And More“ zu sehen. Ob Blackpink auch nach Deutschland kommen werden, steht noch immer nicht fest. Auf ihrer letzten Tour traten sie in Köln und Berlin auf.

Solo-Projekte der Mitglieder

Die Ankündigung der Tour folgt auf eine intensive Solo-Phase:

Wer ist Blackpink?

Seit ihrem Debüt im Jahr 2016 haben sich Jennie, Jisoo, Rosé und Lisa mit Hits wie „Ddu-Du Ddu-Du“, „Kill This Love“ und „How You Like That“ weltweit einen Namen gemacht. Blackpink gelten als eine der einflussreichsten K-Pop-Gruppen – musikalisch, modisch und kulturell.

Mit der "Born Pink"-Tour brachen sie 2022/23 bereits Rekorde, u. a. als größte Tournee einer K-Pop-Girlgroup. Die neue Stadiontour dürfte diesen Erfolg noch einmal übertreffen.