1 Kleinere Stromausfälle kommen immer mal wieder vor. Sie begrenzen sich meist aber auf einzelne Straßenzüge. Foto: imago/Bihlmayerfotografie

Abgeschaltete Atomkraftwerke in Frankreich, ein möglicher Gasengpass, der Betrieb tausender Heizlüfter: was tun die Verantwortlichen in Anbetracht eines solchen Szenarios? Ein Blick in den Kreis Ludwigsburg.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Licht ist aus, selbst im Kühlschrank. Die Heizung auch, und der extra angeschaffte Heizlüfter bekommt keinen Saft mehr aus der Steckdose. Nichts geht mehr. In Anbetracht eines solchen Szenarios finden sich in allerhand Medien, auch den sozialen im Netz, mehr oder weniger nützliche Tipps, wie sich die Bevölkerung vorsorgen kann und sollte. Und auch der Kreis, der in Sachen Katastrophenschutz in der Verantwortung steht, bereitet sich vor.