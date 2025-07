Black-Sabbath-Star starb mit 76 Jahren: Nach Ozzy Osbournes Tod: Langjähriger Gitarrist enthüllt letzte SMS

1 Ozzy Osbourne (l.) und Zakk Wylde standen jahrelang gemeinsam auf der Bühne. Foto: AdMedia/ddp/Sipa USA / Santiago Felipe/Getty Images

Ozzy Osbourne ist vor rund einer Woche im Alter von 76 Jahren verstorben. In einem Interview blickt sein langjähriger Freund und Gitarrist Zakk Wylde auf die letzten Begegnungen mit dem "Prince of Darkness" zurück.











Zakk Wylde (58), langjähriger Gitarrist und Freund von Ozzy Osbourne (1948-2025), hat sich an sein letztes Gespräch mit dem verstorbenen Musiker erinnert. Wie Wylde "Guitar World" erklärte, war der Black-Sabbath-Auftritt am 5. Juli das letzte Mal, dass er Ozzy Osbourne persönlich sah - ein direktes Gespräch nach dem Abschiedskonzert der britischen Rockband fand nicht mehr statt. "Ich wollte ihm einfach eine Pause gönnen. Ich dachte, wir würden ihn später sehen - am nächsten Tag oder so. Aber nein", so Wylde.