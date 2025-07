Black Sabbath: Das Ende einer Ära: So wird das letzte Konzert

1 Ozzy Osbourne verabschiedet sich am 5. Juli vom Rampenlicht. Foto: imago/Gonzales Photo / Gonzales Photo/Jarle H. Moe

Am 5. Juli steigt in Birmingham das allerletzte Konzert von Black Sabbath und damit der Abschied von Ozzy Osbourne von der großen Bühne. Was Fans beim finalen Auftritt der Metal-Legenden erwartet - und wie jeder dabei sein kann.











Link kopiert



Es ist das Ende einer Ära: Am Samstag, 5. Juli 2025, werden Black Sabbath im Villa Park Stadium in Birmingham zum allerletzten Mal gemeinsam auf der Bühne stehen. Das "Back To The Beginning"-Konzert markiert den endgültigen Abschied der Heavy-Metal-Pioniere nach 57 Jahren Bandgeschichte.