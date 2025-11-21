Black Panther-Star: Chadwick Boseman posthum mit Stern auf Walk of Fame geehrt

Chadwick Boseman wurde fünf Jahre nach seinem Tod mit einem Stern auf dem berühmten Walk of Fame in Hollywood geehrt. Seine Kollegen Viola Davis und Ryan Coogler hielten eine Rede. Auch Bosemans Frau hatte etwas vorbereitet.
Chadwick Boseman (1976-2020) wurde posthum mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt - es war die 2828. Plakette auf dem bekannten Bürgersteig. Bei der emotionalen Zeremonie am Hollywood Boulevard erinnerten sich Familienmitglieder und Schauspielkollegen an den verstorbenen Schauspieler, der am 28. August 2020 im Alter von 43 Jahren an Darmkrebs starb.