Black Mirror: Diese Topstars sind bei Staffel sieben mit dabei

Die siebte Staffel von "Black Mirror" nimmt allmählich Formen an: Auch in den neuen Folgen der Netflix-Serie wird es ebenso dystopisch wie stargespickt.

Die Science-Fiction-Serie "Black Mirror" ist neben ihren dystopischen Zukunftsprognosen auch für ihre stargespickten Episoden bekannt. Daran wird sich auch in der siebten Staffel der Netflix-Produktion nichts ändern, wie nun die US-amerikanische Branchenseite "Variety" berichtet. Demnach versammeln die kommenden sechs Episoden, die wohl 2025 veröffentlicht werden sollen, unter anderem einen zuletzt Oscar-nominierten Charaktermimen sowie einen "The Crown"-Star.

Laut "Variety" wird Paul Giamatti (57) mit an Bord sein, der Anfang des Jahres dank seiner Rolle in "The Holdovers" für einen Academy Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" nominiert war - sich allerdings "Oppenheimer"-Star Cillian Murphy (48) geschlagen geben musste. Der zweite große Name lautet Emma Corrin (28): Die Schauspielerin, die dank ihrer Darstellung der jungen Prinzessin Diana in "The Crown" ihren Durchbruch feierte, wird ebenfalls in einer der neuen "Black Mirror"-Episoden zu sehen sein.

Zahlreiche Neuzugänge und einige Rückkehrer

Zu den weiteren angekündigten Stars gehören Musikerin und Schauspielerin Awkwafina (36), der ehemalige "Doctor Who" Peter Capaldi (66), "The Office"-Star Rashida Jones (48), "The IT Crowd"-Darsteller Chris O'Dowd (44) sowie "Barbie"-Schauspielerin Issa Rae (39).

Ein "Black Mirror"-Wiedersehen gibt es derweil mit Cristin Milioti (39), Billy Magnussen (39), Jimmi Simpson (48), Milanka Brooks (41) und Osy Ikhile, die allesamt in der Staffel-vier-Episode "USS Callister" zu sehen waren. In Season sieben steht also erstmals in der Geschichte der Serie eine Fortsetzung zu einer Episode an.

Bei "Black Mirror" handelt es sich um eine sogenannte Anthologie-Serie, soll heißen: Jeder der einzelnen Folgen erzählt eine in sich geschlossene Geschichte. Thema der Episoden ist ein - in der Regel dystopischer - Weiterdreh eines aktuellen technischen Alltagsprodukts. Etwa von Dating- und Bewertungs-Apps, Überwachungssystemen sowie TV-Shows oder Künstlicher Intelligenz.