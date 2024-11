Black Friday und Black Week: Wann ist Black Friday?

Der Black Friday hat sich auch in Deutschland zu einem der wichtigsten Shopping-Events des Jahres entwickelt. Doch wann genau findet er statt, und was hat es mit der Black Week auf sich? Hier erfahren Sie alles Wichtige zu den Terminen und der Geschichte der Schnäppchen-Tage.

Wann ist Black Friday?

Der Black Friday findet traditionell am Freitag nach dem amerikanischen Thanksgiving statt. Da Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, ist der Black Friday entsprechend am darauffolgenden Freitag. 2024 ist das der 29. November. Genau richtig also zum Start in den Advent und die Vorweihnachtszeit. Schließlich ist es jetzt höchste Zeit, an die Weihnachtsgeschenke zu denken.

Wann ist die Black Week?

Die Black Week ist eine Erweiterung des ursprünglichen Black Friday und erstreckt sich über die gesamte Woche vor dem eigentlichen Black Friday. 2024 läuft die Black Week vom 22. bis zum 29. November. Viele Händler nutzen diese verlängerte Schnäppchen-Phase, um ihren Kunden bereits im Vorfeld attraktive Angebote zu präsentieren.

Wann ist Cyber Monday?

Was einst als einzelner Aktionstag begann, hat sich zu einem regelrechten Shopping-Marathon entwickelt. Mittlerweile beginnen einige Händler sogar schon Anfang November mit ersten „Pre-Black-Friday“-Angeboten. Nach dem Black Friday folgt direkt der „Cyber Monday“ (2024 am 2. Dezember), der sich speziell auf Online-Shopping konzentriert.

Black-Friday-Tipps

Um während der Black Week und am Black Friday die besten Angebote zu finden, empfiehlt sich:

Frühzeitige Recherche der gewünschten Produkte

Preisvergleiche vor den Aktionstagen

Newsletter-Anmeldungen bei bevorzugten Händlern

Erstellung einer Wunschliste mit Preisgrenzen

Beachtung der unterschiedlichen Aktionszeiten bei verschiedenen Händlern

Black Friday, Black Week, Vorweihnachtszeit

Die Grenzen zwischen Black Friday und Black Week verschwimmen zunehmend. Für Verbraucher bedeutet dies mehr Flexibilität und bessere Chancen auf echte Schnäppchen vor Weihnachten.

Der traditionelle Black Friday am 29. November 2024 bleibt dennoch der Höhepunkt der Rabattaktionen. Die erweiterte Black Week vom 22. bis 29. November 2024 bietet zusätzliche Möglichkeiten, von attraktiven Angeboten zu profitieren.

Die Formulierungen des Textes wurden teilweise mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt und anschließend von einer Redakteurin/einem Redakteur überprüft.