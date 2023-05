1 Am Black Friday locken auch in Stuttgart die Händler mit dicken Rabatten. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Am 29. November ist Black Friday. Viele Einzelhändler und Online-Shops locken mit Rabatten. Blenden lassen sollte man sich nicht und schon gar nicht unter Druck setzen lassen. Was es an den Aktionstagen zu beachten gilt.









Stuttgart - Black Friday, Cyber Monday oder Red Week: Ende November und Anfang Dezember stimmt sich der Handel auf das Weihnachtsgeschäft ein. Mit viel Werbung buhlen Einzelhändler und Online-Shops um Kunden – und viele Menschen machen sich auf die Jagd nach echten und vermeintlichen Schnäppchen: Vier von zehn Verbrauchern (43,7 Prozent) möchten dieses Jahr am Black Friday auf Schnäppchenjagd gehen – und dabei im Schnitt 222,20 Euro ausgeben. Dies ergab eine vom Verbraucherforum Mydealz beauftragte repräsentative Umfrage. Doch im Kaufrausch ist die Gefahr groß, unüberlegte Entscheidungen zu treffen, die man später bereut – zumal manche Schnäppchen in Wirklichkeit gar nicht so günstig sind, wie es die Händler suggerieren. Was man am Black Friday beachten sollte: