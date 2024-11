1 Bei der Black Week können Kunden sparen. Foto: dpa/Markus Lenhardt

Der Countdown zum Black Friday läuft. In einer Woche – am 29. November – ist es wieder so weit. Die Läden locken mit niedrigen Preisen, aber spart man wirklich?











Am Black Friday kommt keiner vorbei. Händler locken an diesem Tag – teilweise sogar eine ganze Woche lang in der Black Week – oder am Cyber Monday mit unschlagbaren Schnäppchen. Aber auch hier gilt: Es ist nicht alles Gold, was glänzt.