1 Black Friday (Symbolbild) Foto: imago images/Shotshop/Spectra via www.imago-images.de

Schnäppchenjäger warten das ganze Jahr auf diesen Tag: den Black Friday. Doch was hat es damit auf sich und wann findet er in diesem Jahr statt? Ein Überblick mit Infos und Terminen.















Stuttgart - Der Black Friday ist das Shopping-Event des Jahres. Technik, Haushaltsgeräte, Kleidung – auf alle möglichen Dinge werden an diesem Tag Rabatte gewährt. Man kennt die Bilder, wie Menschen vor den Läden campieren, um die besten Angebote zu ergattern. Heute läuft jedoch auch viel über den Onlinehandel. Aber wann ist es in diesem Jahr soweit?

Wann ist der Black Friday 2021?

Der Black Friday hat seinen Ursprung in den USA, wo er jährlich am Tag nach Thanksgiving, dem Erntefest, stattfindet. Da Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, findet das Shopping-Event immer am vierten Freitag im November statt – in diesem Jahr also am 26. November 2021.

Was passiert am Black Friday?

Längst hat der der Black Friday auch Deutschland erreicht. Während in den USA der Black Friday vor allem im stationären Einzelhandel zelebriert wird, sind die Grenzen zum Onlinehandel hierzulande fließend. Vor allem Online-Riesen wie Amazon locken an diesem Tag, der die Weihnachtseinkaufssaison einläutet, mit unzähligen Rabatt-Aktionen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat für das Jahr 2020 mit einem Umsatz von rund 3,7 Milliarden Euro zu Black Friday und Cyber Monday gerechnet. „Das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem Plus von 18 Prozent.“

Black Friday, Cyber Week und Cyber Monday

Da der Black Friday sich in den USA auf den Einzelhandel konzentriert, wurde der Cyber Monday, auch bekannt als Black Monday, als Pendant für den Onlinehandel eingeführt. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg warnt jedoch vor falschen Angeboten im Internet und rät unter anderem, die Preise vor einem Kauf zu vergleichen.

Viele Händler starten bereits die Woche zuvor, in diesem Jahr also am 22. November, mit der sogenannten Cyber Week oder auch Black Week. Der Cyber Monday ist dann das Finale der Einkaufswoche. In diesem Jahr fällt er auf den 29. November 2021.