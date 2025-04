1 Die Erhöhung soll noch dieses Jahr kommen. Foto: mahc / shutterstock.com

Die letzte Erhöhung des Zusatzbeitrags der BKK Firmus erfolgte am 1. Januar 2025. Bereits am 21. Februar dieses Jahres kündigte die Krankenkasse an, den Beitragssatz aufgrund gestiegener Krankenhausausgaben erneut anpassen zu müssen. Die BKK Firmus zählt derzeit zu den günstigsten Krankenkassen in Deutschland. Die Höhe der bevorstehenden Anpassung wird daher mit Spannung erwartet.