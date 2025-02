BKK Firmus: Erneute Erhöhung des Zusatzbeitrags

Das Bundesgesundheitsministerium hat den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für die Krankenkassen Anfang 2025 von 1,7 % auf 2,5 % erhöht. Grund dafür war eine Finanzierungslücke bei den gesetzlichen Krankenkassen. Die Ausgaben der Kassen stiegen stärker als die Einnahmen, weshalb viele Krankenkassen ihre Zusatzbeiträge erhöhten. Die BKK Firmus passte ihren Satz Anfang des Jahres von 0,9 % auf 1,84 % an und war damit im Vergleich zu anderen Krankenkassen eine der günstigsten. Nun soll im Sommer eine weitere Erhöhung folgen.

BKK Firmus kündigt erneute Erhöhung an

In einer Pressemitteilung vom 21. Februar kündigte die BKK Firmus an, den Zusatzbeitrag erneut anzuheben. Als Grund nannte sie steigende Kosten im Gesundheitswesen. Zur genauen Höhe der Anpassung wurden zunächst keine Angaben gemacht. Laut einer zweiten Pressemitteilung vom 25. Februar soll der Verwaltungsrat in einer Sitzung im Frühjahr über die konkrete Anpassung entscheiden. Die BKK Firmus betonte jedoch, dass sie auch nach der Erhöhung weiterhin zu den günstigsten Krankenkassen in Deutschland gehören wolle. Die neue Beitragshöhe soll spätestens zum 1. Juli 2025 in Kraft treten. Auch dieses Mal haben Versicherte aufgrund der Erhöhung ein Sonderkündigungsrecht.

Wie wechselt man die Krankenkasse?

Ein Wechsel der Krankenkasse ist inzwischen unkompliziert. Versicherte müssen sich lediglich bei einer neuen Krankenkasse anmelden, die dann die Kündigung bei der bisherigen Krankenkasse übernimmt. Im Falle eines Sonderkündigungsrechts aufgrund einer Beitragserhöhung muss der Wechsel bis zum Ende des Monats beantragt werden, in dem der Zusatzbeitrag erhöht wird.