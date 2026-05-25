BKA-Statistik: Mehr Kinder als vermisst gemeldet

Kindesentziehungen, Ausreißer, Streit: Hinter jeder Vermisstenmeldung steckt ein Schicksal. Was das BKA zum Anstieg der Fallzahlen und den Hintergründen sagt.
Wiesbaden - In Deutschland sind mehr als 1.900 Kinder als vermisst gemeldet - etwas mehr als vor einem Jahr. Zum Stichtag 1. Mai gab das Bundeskriminalamt (BKA) die Zahl derartiger Vermisstenfälle mit bundesweit 1.933 an. Ein Jahr zuvor seien es 1.810 offene Fälle gewesen, teilte die Ermittlungsbehörde der Deutschen Presse-Agentur zum heutigen Tag der vermissten Kinder mit. Darunter sind den Angaben zufolge aktuelle Vermisstenmeldungen, aber auch jene, die seit Jahren ungeklärt sind.