Björn Borg: Tennislegende berichtet von Drogenproblemen und seiner Krebserkrankung

In seiner Autobiografie „Heartbeats“ lässt der ehemalige schwedische Tennis-Profi Björn Borg tief blicken. Er erzählt von Drogenproblemen und seiner Krebserkrankung.
"Ich habe mich geschämt wie ein Hund." Björn Borg, schwedische Tennis-Legende aus den 1970er Jahren, schildert in einem Interview und in seiner am Donnerstag veröffentlichten Autobiographie seine Kokain-Sucht und seine Erkrankung an Prostatakrebs. Unter dem Titel "Heartbeats" beschreibt der 69-Jährige seine jahrelange Drogenabhängigkeit und den Kampf gegen seine "Dämonen".