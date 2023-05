Bizarrer Streit in Leonberg

Frithjof Gänger ist verzweifelt: Seinem Jazzclub in Leonberg droht das Aus.

Wegen einer 45 Jahre alten Teilungserklärung: Ein Anwohnerpaar scheint seinen verbissenen Kampf gegen eine kleine wie feine Kulturstätte in Leonberg zu gewinnen.









Wenn an diesem Samstag der Swingsänger Knebo Guttenberger mit seiner Band im Leonberger Jazzclub auftritt, dürfte dies das letzte Konzert in dem Musikkeller im Leo 2000 sein. Laut einem Urteil des Stuttgarter Landgerichts ist die Nutzung des Untergeschosses in dem Wohn- und Geschäftskomplex unzulässig.