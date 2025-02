Bizarrer Grammy-Look: Jaden Smith trägt schwarze Burg auf seinem Kopf

1 Jaden (l.) und Willow Smith erschienen in extravaganten Looks zu den Grammys. Foto: actionpress/Backgrid

Jaden Smith sorgte bei den Grammy Awards für Aufsehen: Der Sohn von Will Smith erschien mit einer schwarzen, burgartigen Konstruktion auf dem Kopf. Seine Schwester Willow glänzte ebenfalls in einem gewagten Look.











Link kopiert



Die Kinder von Hollywoodstar Will Smith (56) sorgten bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles für einen denkwürdigen Auftritt. Während Jaden Smith (26) in einem klassisch-eleganten schwarzen Smoking von Louis Vuitton erschien, setzte er mit seiner Kopfbedeckung ein mehr als ausgefallenes Statement: Der Schauspieler und Rapper trug eine große schwarze Konstruktion in Form einer mehrstöckigen Burg auf seinem Kopf.