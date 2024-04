1 Markus Söder erntete für das Video einige ungläubige Kommentare. Foto: dpa/Sven Hoppe

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Ostersonntag mit einem bizarren Video von sich reden gemacht. Die Partei bestätigt, es handelt sich nicht um einen Aprilscherz.











Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat am Ostersonntag mit einem bizarren Video von sich reden gemacht. In einer 35-sekündigen Sequenz, die er auf Instagram und X (früher Twitter) veröffentlichte, pries er ein überdimensionales Schokoladen-Osterei an, das sein eigenes Gesicht trug.