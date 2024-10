Bizarre Kriminalfälle in Ditzingen und Leonberg: Abgesägte Bäume, nächtliche Ausritte und Brände in Serie

Abgesägte Bäume, nächtliche Ausritte und Brände in Serie

Bizarre Kriminalfälle in Ditzingen und Leonberg

„Man erkennt sein Gesicht, aber ich habe den Mann noch nie in meinem Leben gesehen.“ Philipp Hartmeyer, Betriebsleiter des Korntal-Münchinger Talhofs, zeigte sich fassungslos – und noch immer gibt der Fall Rätsel auf. Ende August war auf dem Reiterhof ein Unbekannter spätabends in die Stallungen eingestiegen. Er sattelte seelenruhig mit deutlich für die Überwachungskameras erkennbarem Gesicht ein Pferd und ritt davon. Ob er draußen abgeworfen wurde oder nicht, ist nicht bekannt. Er kehrte jedoch zurück und versuchte gleiches noch bei einem anderen Tier. Allerdings kehrte das erste Pferd zurück und machte gemeinsam mit den anderen einen solchen Radau, dass die Hofbetreiberin wach wurde und er schließlich flüchtete – mit dem Fahrrad in Richtung Neuwirtshaus.