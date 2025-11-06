Bittere Pille für Hausbesitzer: Grundsteuer wird deutlich erhöht

In Steinheim (Kreis Ludwigsburg) müssen Hausbesitzer künftig tiefer in die Tasche greifen. Gleiches gilt für Hundehalter. Unternehmer können dagegen aufatmen.
Viele Steinheimer haben beim letzten Grundsteuerbescheid wahrscheinlich zweimal hingeschaut. Der Betrag dürfte sich nämlich im Vergleich zu den Vorjahren bei nahezu jedem Immobilienbesitzer mal mehr, mal weniger stark verändert haben. Das lag jedoch einzig daran, dass sich die Bemessungsmethode geändert hat, der Bodenrichtwert und die Grundstücksgröße zu den maßgeblichen Faktoren geworden sind. Die Kommune hatte nicht an der Gebührenschraube gedreht, sondern ihre Hebesätze nur so an das neue Modell angepasst, dass die Gesamteinnahmen gleich geblieben sind. Das wird sich nun aber ändern.