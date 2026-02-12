Nur wenige Stunden nach dem Tod von "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek zeigt sich das ganze Ausmaß der Tragödie: Freunde seiner Witwe Kimberly haben eine Spendenkampagne gestartet. Die Krebsbehandlung hat die Reserven der Familie offenbar vollständig aufgezehrt.

Der Kampf gegen den Krebs hat die Familie von James Van Der Beek (1977-2026) nicht nur ihren Ehemann und Vater gekostet, er hat offenbar auch die finanziellen Rücklagen restlos aufgezehrt. Wie eine GoFundMe-Kampagne nahelegt, die Freunde von Witwe Kimberly Van Der Beek ins Leben gerufen haben, steht die sechsfache Mutter nach dem Tod des "Dawson's Creek"-Stars vor einer äußerst ungewissen Zukunft.

In der Beschreibung der Spendenseite wird die Lage deutlich geschildert: Kimberly und die Kinder stünden nach dem Verlust vor großen Herausforderungen. Die Ausgaben für die medizinische Behandlung sowie der langwierige Kampf gegen den Darmkrebs hätten die finanziellen Reserven der Familie aufgebraucht. Man bemühe sich nun intensiv darum, im eigenen Zuhause bleiben zu können und den Kindern weiterhin Schulbildung sowie ein Mindestmaß an Stabilität in dieser schwierigen Phase zu ermöglichen.

Jeder Beitrag soll helfen

Den Initiatoren zufolge sollen die Spendengelder für grundlegende Lebenshaltungskosten, laufende Rechnungen und die Ausbildung der Kinder verwendet werden. Jede Hilfe - unabhängig von der Höhe - könne dazu beitragen, der Familie in dieser belastenden Situation wieder Hoffnung und Sicherheit zu geben. Zugleich bedanken sich die Freunde bei allen, die bereit sind, die Van Der Beeks zu unterstützen.

James Van Der Beek hinterlässt sechs Kinder: die Töchter Olivia (15), Annabel (12), Emilia (9) und Gwendolyn (7) sowie die Söhne Joshua (13) und Jeremiah (4). Der Schauspieler starb am Mittwoch, dem 11. Februar, im Alter von 48 Jahren an den Folgen von Komplikationen im Zusammenhang mit Darmkrebs im dritten Stadium. Seine Frau hatte die Nachricht auf Instagram öffentlich gemacht.

"Unser geliebter James David Van Der Beek ist heute Morgen friedlich verstorben", schrieb Kimberly in ihrem und seinem Profil am Mittwochabend. "Er hat seine letzten Tage mit Mut, Glauben und Würde gemeistert. Es gibt viel zu erzählen über seine Wünsche, seine Liebe zur Menschheit und die Heiligkeit der Zeit. Diese Tage werden kommen. Jetzt bitten wir um friedliche Privatsphäre, während wir um unseren geliebten Ehemann, Vater, Sohn, Bruder und Freund trauern."

Die Krebsdiagnose war im August 2023 gestellt worden. Im November 2024 machte Van Der Beek seine Erkrankung öffentlich.