Nur wenige Stunden nach dem Tod von "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek zeigt sich das ganze Ausmaß der Tragödie: Freunde seiner Witwe Kimberly haben eine Spendenkampagne gestartet. Die Krebsbehandlung hat die Reserven der Familie offenbar vollständig aufgezehrt.
Der Kampf gegen den Krebs hat die Familie von James Van Der Beek (1977-2026) nicht nur ihren Ehemann und Vater gekostet, er hat offenbar auch die finanziellen Rücklagen restlos aufgezehrt. Wie eine GoFundMe-Kampagne nahelegt, die Freunde von Witwe Kimberly Van Der Beek ins Leben gerufen haben, steht die sechsfache Mutter nach dem Tod des "Dawson's Creek"-Stars vor einer äußerst ungewissen Zukunft.