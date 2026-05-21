Bitkom-Umfrage: Jeder Vierte fragt Chatbots nach Finanzrat

Bankgeschäfte wandern zunehmend aufs Smartphone, doch das Vertrauen in KI bleibt (noch) begrenzt. Was eine Umfrage über digitale Finanzdienste zeigt.
Berlin - Die Menschen in Deutschland blicken mit gemischten Gefühlen auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz bei Finanzdienstleistungen. Nach einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom sehen 56 Prozent den KI-Einsatz bei Themen wie Geldanlage, Finanzplanung oder Kreditberatung als Chance, während 40 Prozent ihn als Risiko bewerten.