Bitkom-Umfrage: Diensthandy wird Standard – Privatnutzung meist erlaubt

Immer mehr Beschäftigte bekommen ein Diensthandy – und dürfen es meist auch privat nutzen. Was die aktuelle Umfrage zum Umgang mit beruflichen Smartphones zeigt.
Berlin - Das Diensthandy gehört in der deutschen Arbeitswelt zunehmend zur Standardausstattung. Wie aus einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervorgeht, erhalten mittlerweile 56 Prozent der Beschäftigten ein Mobiltelefon von ihrem Arbeitgeber. Vor drei Jahren lag der Anteil der Beschäftigten mit Zugriff auf ein Diensthandy noch bei 46 Prozent.