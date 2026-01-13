Bitkom-Studie: Über 50 E-Mails im Job am Tag - Deutlicher Anstieg

Auf der Arbeit prasseln so viele E-Mails ein wie nie: Berufstätige erhalten im Schnitt 53 Nachrichten am Tag. Was die Gründe dafür sind und wie die Zahlen im Vergleich zu früheren Jahren stehen.
Berlin - Die Berufstätigen in Deutschland bekommen immer mehr E-Mails. Im Durchschnitt landen jeden Tag 53 Nachrichten in den geschäftlichen Mail-Postfächern, ergab eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Bei einer vergleichbaren Studie im Jahr 2021 lag die Zahl der beruflichen E-Mails pro Tag noch bei 26, vor zwei Jahren waren es durchschnittlich 40 E-Mails am Tag.