Bitkom-Studie: Software und Cloud treiben IT-Umsätze in Deutschland an

Die Digitalbranche baut ihre Rolle als größter industrieller Arbeitgeber weiter aus. Der Branchenverband Bitkom sieht bei passenden Rahmenbedingungen sogar noch mehr Potenzial.
Berlin - Die Digitalbranche in Deutschland kann sich von der allgemeinen Wirtschaftsflaute abkoppeln und wächst weiterhin kräftig. Laut einer Prognose des Digitalverbandes Bitkom, die in Berlin veröffentlicht wurde, soll der Umsatz im IT- und Telekommunikationsmarkt (ITK) im laufenden Jahr 2026 um 4,4 Prozent auf rund 245 Milliarden Euro steigen.