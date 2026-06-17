Viele Firmen wünschen sich Cloud-Lösungen aus Deutschland, doch die Realität sieht anders aus. Welche Kompromisse Unternehmen für mehr Souveränität eingehen würden.
Berlin - Der Ruf der Unternehmen nach Unabhängigkeit von US-Tech-Giganten wird immer lauter. In einer repräsentativen Meinungsumfrage des Digitalbranchenverbands Bitkom sagten 85 Prozent der Verantwortlichen in hiesigen Unternehmen, dass Deutschland bei Cloud-Technologien zu abhängig von US-Anbietern sei. Noch vor einem Jahr lag dieser Wert bei 78 Prozent.