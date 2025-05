1 Älteste Kryptowährung: das Digitalgeld Bitcoin. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Ein Investor aus Kentucky soll einen Italiener wochenlang in einem New Yorker Stadthaus misshandelt haben, um an das Passwort seiner Bitcoin-Geldbörse zu gelangen.











New York - Ein 37-jähriger US-Kryptowährungs-Investor ist am Samstag angeklagt worden, einen italienischen Touristen entführt und über drei Wochen hinweg in einem New Yorker Stadthaus misshandelt zu haben. Ziel der Folter sei es gewesen, das Passwort zur Bitcoin-Geldbörse des Opfers zu erpressen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.