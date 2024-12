Bitcoin knackt Rekordhoch: Nichts für nervenschwache Anleger

1 Der Bitcoin im Höhenflug: Allein seit Jahresbeginn notiert die Digitalwährung über 130 Prozent im Plus. Foto: AFP/Jack Guez

Der Bitcoin ist hochspekulativ und nichts für risikoscheue Anleger. Doch ignorieren lässt sich die Kryptowährung nicht länger, kommentiert unser Autor Jonas Schöll.











Link kopiert



Es ist schon beeindruckend: Ein Bitcoin ist mehr als 100 000 Dollar wert. Und es ist möglich, dass alles so weiter geht und die Digitalwährung in einem Jahr über die 200 000er-Marke klettert. Kein Wunder, dass sich jetzt viele private Anleger, die bislang den Bitcoin mieden, ärgern und die Frage stellen, ob ihnen nicht viel Geld durch die Lappen geht. Das war schon so, als der Bitcoin 10 000 Dollar kostete. Als er 50 000 Dollar kostete. Als er 90 000 Dollar kostete. Gehört er jetzt endgültig ins Depot?