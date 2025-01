1 Bitcoin-ETFs können in Deutschland nicht gekauft werden. Foto: Rokas Tenys / shutterstock.com

Anleger können in Deutschland nach wie vor nicht in Bitcoin-ETFs investieren. Warum das so ist, erklären wir im Artikel.











Während in den USA börsengehandelte Fonds (ETFs) auf Bitcoin bereits Realität sind, bleibt diese Investmentmöglichkeit in Deutschland und der Europäischen Union (EU) verwehrt. Warum ist das so, und welche Alternativen haben deutsche Anleger? Dieser Artikel klärt die wichtigsten Fragen.