Bitcoin-Bestand: Trump ordnet Reserve von Digitalwährungen an

1 Der Bitcoin-Kurs war nach Donald Trumps Wahlsieg stark gestiegen. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Durch Aktionen gegen Kriminelle sind bei der US-Regierung schon viele Bitcoin gelandet. Sie sollen nach dem Willen von Präsident Trump die Basis einer strategischen Reserve von Digitalwährungen sein.











Washington - Donald Trump hat ein Versprechen aus dem Präsidentenwahlkampf in den USA eingelöst und die Bildung einer US-Reserve für Digitalwährungen angeordnet. In einer strategischen Reserve sollen Einheiten der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin gelagert werden, die sich bereits etwa durch Beschlagnahmungen in der Hand der US-Regierung befinden.