„Fear and Greed“-Index steigt auf 84: Was heißt das?

1 Aktuell beherrscht Gier den Markt. Foto: Travis Wolfe / shutterstock.com

Bitcoin hat einen historischen Meilenstein erreicht – die 100.000-Dollar-Marke. Doch während die Euphorie groß ist, zeigt der „Fear and Greed“-Index mit einem Wert von 84 extreme Gier.











Wenn der Bitcoin-Kurs neue Rekorde erreicht, wächst auch das Interesse an den Indikatoren, die die Marktstimmung messen. Einer der bekanntesten ist der „Fear and Greed“-Index. Mit einem aktuellen Wert von 84, der „extreme Gier“ signalisiert, fragen sich viele Anleger, was dieser Index aussagt.