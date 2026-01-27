Bistrokultur in Stuttgart: Französisch genießen? Das geht in diesen 7 Restaurants und Bars in Stuttgart

Endlich kommt sie an in der Stadt: die Bistrokultur. Das Restaurant im Künstlerhaus spielt zwei Wochen lang „French Open“. Und auch die neuen Bars setzen auf erweitertes Essensangebot.
Paté en croûte mit Zwiebelchutney und Bittersalaten, Salade Niçoise mit Thunfisch, La Ratte-Kartoffeln, Böhnchen, Tomate und Ei, als Zwischengang etwa Blutwurst-Croquettas oder eine gebratene Körschtalforelle auf Fenchelsalat, alles getragen von einer sensationellen Buttersauce mit Zitrone und Kapern. Oder doch ein Heilbutt, der auf cremigem Kartoffelpüree thront und mit einer Hummerbisque serviert wird. Darauf ein Muster aus Schwarzem Knoblauch, das man auch mit Balsamicospritzern verwechseln könnte.