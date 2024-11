Die Scheidung von Moderator Stefan Mross (48) ist noch immer nicht durch. Doch längst ist Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32) privat wieder glücklich. Jetzt zelebriert sie sogar ganz öffentlich den zweiten Jahrestag ihrer neuen Beziehung.

"Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu haben"

Auf ihrem Instagram-Account machte sie ihrem Partner Daniel am Wochenende eine öffentliche Liebeserklärung. "2 Jahre, in denen wir durch dick und dünn gegangen sind...", schrieb sie zu drei Bildern, die das Paar Arm in Arm zeigt sowie Händchen haltend bei einem romantischen Essen. "In all der Zeit hast du mich immer so angenommen, wie ich bin, mit all meinen Ecken und Kanten..." Die Sängerin, die am 10. November ihr erstes Solokonzert in ihrer Heimat Dessau gab, schwärmte weiter: "Bist immer für mich da und stehst zu 100 Prozent hinter mir und meinen Entscheidungen." Dann ließ sie ihren Liebsten noch wissen: "Ich bin dankbar, dich an meiner Seite zu haben." Auch in den Hashtags stellte sie ihre Verbundenheit noch einmal heraus und fügte die Worte "Paar", "Liebe" und ein "Schön, dass es dich gibt" hinzu.

Lesen Sie auch

Anna-Carina Woitschacks Beziehung mit Freund Daniel "ist wunderbar"

Im Gegensatz zu ihrer Ehe mit Stefan Mross läuft die Beziehung zu Daniel überwiegend abseits des Rampenlichts ab. Das liegt vermutlich auch daran, dass er nicht im Showbusiness, sondern in der Versicherungsbranche arbeitet. Hin und wieder postet Woitschack gemeinsame Bilder. Aber sie hat auch aus der Vergangenheit gelernt. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news betonte sie im August: "Heute gehe ich bewusster mit meiner Privatsphäre um und entscheide selbst, was ich mit der Öffentlichkeit teile und was nicht."

Mit Mross war sie seit 2016 zusammen, die beiden standen zusammen auf der Bühne, Privates und Berufliches vermischte sich. Die Verlobung 2019 und die Hochzeit 2020 fanden in TV-Sendungen vor Millionenpublikum statt. Im November 2022 machte das Paar nach monatelangen Spekulationen seine Trennung öffentlich. Schon kurz danach bestätigte Woitschack, dass sie einen neuen Mann kennengelernt habe. Auch Mross blieb nicht lange allein und bestätigte im Frühjahr 2023 eine Beziehung zu Sängerin Eva Luginger (geb. 1988), einer früheren Freundin von Woitschack.