4 Drei Fahrzeuge waren an dem Crash beteiligt. Foto: SDMG// Woelfl

Ein 36-Jähriger fährt in Bissingen in einen stehenden Mercedes und kollidiert mit einem weiteren Fahrzeug. Der Mann wird bei dem Unfall schwer verletzt.

Bissingen - Zwei Verletzte und 33 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines heftigen Unfalls am Mittwoch in Bissingen (Kreis Esslingen). Laut der Polizei war ein 36-Jähriger gegen 12.15 Uhr in einem Opel Meriva die Steige abwärts gefahren. An der Abzweigung nach Bissingen hielt ein Mercedes zum Linksabbiegen mit Blinklicht an, um in die Untere Straße nach Bissingen zu fahren. Er wartete, bis der Gegenverkehr passiert war. Der Opel-Fahrer erkannte jedoch die Situation nicht rechtzeitig und prallte ins Heck des Mercedes. Danach kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo einer 48-Jährigen. Der 36-jährige Unfallverursacher zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert. Die Frau wurde leicht verletzt. Die Kreisstraße war zur Bergung bis 14 Uhr zeitweise komplett gesperrt.