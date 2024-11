1 Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des 55-Jährigen. (Symbolbild) Foto: imago/Ralph Peters

Ein 55-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend betrunken mit seinem Hyundai unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verliert und sich überschlägt.











In Bissingen an der Teck (Kreis Esslingen) hat ein betrunkener Autofahrer einen schweren Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der 55-Jährige am Mittwochabend auf der Ochsenwanger Steige / K1250 von Bissingen kommend mit seinem Hyundai Tucson unterwegs, als er in der scharfen Kurve vor Ochsenwang mit seinem Wagen ins Schleudern kam.